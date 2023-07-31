İç Anadolu Bölgesinin denizi: Beyşehir Gölü! Tatilciler akın ediyor

İç Anadolu Bölgesinin denizi olarak adlandırılan Beyşehir Gölü, tatilcilerin uğrak yeri oldu. 3 kilometre uzunluğundaki plajı dolduranlar hem gölde serinliyor, hem de piknik yapıyor.

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