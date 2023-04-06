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İbrahim Kalın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

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Giriş: 06.04.2023 14:11
Güncelleme:06.04.2023 14:13
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bu ay sonundaki açılış hazırlıkları ele alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Peskov, "Bu görüşmede Akkuyu da dahil, ülkelerimizin gündeminde yer alan büyük enerji projelerinin gerçekleştirilme süreçleri ele alındı. Görüşmede, santrale yakıtın aktarılacağı törenin, nasıl gerçekleştirileceği de konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya'nın Akkuyu'nun açılış töreninde 'Gereken düzeyde temsil edileceğini' söyledi.

Başkan Erdoğan, Putin'in tören için Türkiye'ye geleceğini ya da törene video-konferans yöntemiyle katılabileceğini açıklamıştı.

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