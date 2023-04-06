06 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İbrahim Kalın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bu ay sonundaki açılış hazırlıkları ele alındı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Peskov, "Bu görüşmede Akkuyu da dahil, ülkelerimizin gündeminde yer alan büyük enerji projelerinin gerçekleştirilme süreçleri ele alındı. Görüşmede, santrale yakıtın aktarılacağı törenin, nasıl gerçekleştirileceği de konuşuldu" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya'nın Akkuyu'nun açılış töreninde 'Gereken düzeyde temsil edileceğini' söyledi.
Başkan Erdoğan, Putin'in tören için Türkiye'ye geleceğini ya da törene video-konferans yöntemiyle katılabileceğini açıklamıştı.