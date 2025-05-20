20 Mayıs 2025, Salı
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İBB'ye yolsuzluk soruşturması sürüyor! İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin de gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Taner Çetin'in, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden adrese teslim ihalelerle rüşvet aldığı ve bu yolla mal varlığı edindiği iddiasıyla, 22 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.