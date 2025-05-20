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İBB’ye yolsuzluk soruşturması sürüyor! İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin de gözaltında

İBB'ye yolsuzluk soruşturması sürüyor! İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin de gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 08:49
Güncelleme:20.05.2025 09:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Taner Çetin'in, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden adrese teslim ihalelerle rüşvet aldığı ve bu yolla mal varlığı edindiği iddiasıyla, 22 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
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İBB’ye yolsuzluk soruşturması sürüyor! İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin de gözaltında
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