07 Temmuz 2023, Cuma
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İBB'ye artık hizmet gerek! İmamoğlu varsa 'sorun' da var! Vatandaş panik atak geçirdi...
CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birçok konuda olduğu gibi ulaşımda da vatandaşı canından iyice bezdirdi. Toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yakışık olmayan görüntüleri beraberinde getirmeye devam ediyor. İstanbullu vatandaşın çağrılarına kulak vermeyen, İmamoğlu ‘hizmet’ kelimesinin ne anlama geldiğini unutmuş halde. Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda akşam saatlerinde yaşanan sorun, vatandaşları mağdur ederken bir kişi ise panik atak geçirdi.