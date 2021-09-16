İBB’ye ait spor kompleksinde gaz sızıntısı! 5 kişi zehirlendi

Son dakika haberleri... İBB'ye ait Esenler Spor Kompleksi'nde klor borusunun patlaması sonucu 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın şahit olan bir şahıs ise "Arkadaşlarımızın durumu kötü. Havuzda önce bir şey yoktu. Sonradan göz yanması, boğaz yanması oldu. Herkes öksürmeye başladı. Sonra birileri geldi ve dışarı çıkardı herkesi" ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı. .