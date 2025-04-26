İBB’ye 2. dalga yolsuzluk operasyonu! İşte gözaltına alınan isimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 47'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da aralarında yer aldığı 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin, gözaltı uygulaması kapsamında söz konusu kişilerin evlerinde arama yaptığı öğrenildi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

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