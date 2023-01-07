İBB’nin metro iddiası asılsız çıktı! Bakanlık verileri İBB verilerini çürüttü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu yönetiminin yıllık ortalama 13.27 kilometre metro inşa ettiği ileri sürüldü. Ancak iddiaların asılsız olduğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verileriyle anlaşıldı.

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