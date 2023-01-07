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İBB’nin metro iddiası asılsız çıktı! Bakanlık verileri İBB verilerini çürüttü

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 09:43
Güncelleme:07.01.2023 09:44
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu yönetiminin yıllık ortalama 13.27 kilometre metro inşa ettiği ileri sürüldü. Ancak iddiaların asılsız olduğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verileriyle anlaşıldı.
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İBB’nin metro iddiası asılsız çıktı!
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