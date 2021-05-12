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İBB'nin kayıp atlarıyla ilgili flaş iddia: Kayıp atlar PKK'da mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne göndermesinden sonra kaybolan atlarla ilgili soruşturma genişledi. Atların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali de incelemeye alındı. Bir iddiaya göre atlar önce Adana'ya, oradan da sınır illerindeki alıcılar aracılığıyla Kuzey Irak'a götürüldü.