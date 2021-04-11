İBB'nin 'Haydarpaşa' yalanı çöktü! Bakanlık duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesine de çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesinin yapımının bakanlık tarafından yapıldığını açıkladı ve “Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu ve "Haydarpaşa kazısı tarihe ışık tutuyor. Kadıköy'de Haydarpaşa Garı'nın arkasındaki bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik Dönem'den Osmanlı'ya kadar çeşitli kültürel katmanlara ait izler ve buluntulara rastlanması büyük heyecan yarattı" iddiasında bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu paylaşımını etiketleyerek, "Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





KARAİSMAİLOĞLU: "ARKEOPARK VE GAR KOMPLEKSİ'NİN TASARIM KONSEPTİYLE TÜRKİYE VE DÜNYADA BİR İLK…"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Şubat 2021 tarihinde Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde incelemişti.



Burada inceleme öncesi basın açıklamasında bulunan Karaismailoğlu, Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi'nin tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacağını belirterek, "İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeopark, tarih turizmi açısından önemli bir çekim noktası haline gelecek" demişti.