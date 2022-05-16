16 Mayıs 2022, Pazartesi
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İBB’den 34 heykele 7 milyon lira! İBB’nin heykel belediyeciliği
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 şahmeran heykeli yaptırdı. 3 ay boyunca megakentin çeşitli noktalarında sergilenecek heykeller için iddiaya göre 7 milyon lira harcandı. Satılacak heykellerden elde edilen gelirin bir kısmı kız çocuklarına burs olarak verilecek. Akıllardaki soru ise İBB'nin 7 milyon lirayı direkt öğrencilere vermek yerine neden böyle bir yol seçtiği.