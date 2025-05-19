19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İBB’deki yolsuzluk | İtirafçı olan Ertan Yıldızı 3 günde 37 avukat ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ertan Yıldız'a baskı iddiası derinleşiyor. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Ertan Yıldız'a 3 gün içinde tam 37 ayrı avukat görüşmesi yaptırıldığı tespit edildi. İşte tüm detaylar...