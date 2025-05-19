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İBB’deki yolsuzluk | İtirafçı olan Ertan Yıldızı 3 günde 37 avukat ziyaret etti

İBB’deki yolsuzluk | İtirafçı olan Ertan Yıldızı 3 günde 37 avukat ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 13:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ertan Yıldız'a baskı iddiası derinleşiyor. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Ertan Yıldız'a 3 gün içinde tam 37 ayrı avukat görüşmesi yaptırıldığı tespit edildi. İşte tüm detaylar...
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İBB’deki yolsuzluk | İtirafçı olan Ertan Yıldızı 3 günde 37 avukat ziyaret etti
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