06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB'de çalışan işçiler eylemde! İBB'ye sözleşme ve düşük maaş tepkisi

İBB'de çalışan işçiler eylemde! İBB'ye sözleşme ve düşük maaş tepkisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2022 12:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç Anonim Şirketleri'nde çalışan işçiler toplu sözleşmelerinin yapılmaması ve düşük maaştan dolayı eyleme geçti. İş bırakan işçiler, Saraçhane'deki bina önünde bekleyişini sürdürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’de çalışan işçiler eylemde
İBB'de çalışan işçiler eylemde
PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu öldürüldü
PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu öldürüldü
PKK’lı kadın teröriste operasyon
PKK'lı kadın teröriste operasyon
İade talebi hazırlandı
İade talebi hazırlandı
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
HDP’ye hangi bakanlıkları verecekler?
HDP'ye hangi bakanlıkları verecekler?
Başkan Erdoğan Balkan turunu çıktı
Başkan Erdoğan Balkan turunu çıktı
Bir gece ansızın gidebiliriz
"Bir gece ansızın gidebiliriz"
Yakalanan PKK’lının HDP bağı ifadeden çıktı
Yakalanan PKK’lının HDP bağı ifadeden çıktı
Atina’nın Batı Trakya Türklerine baskısı
Atina'nın Batı Trakya Türklerine baskısı
Atina kulağının üstüne mi yatıyor?
Atina kulağının üstüne mi yatıyor?
Balkan turuna çıkıyor
Balkan turuna çıkıyor
Daha Fazla Video Göster