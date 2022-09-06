06 Eylül 2022, Salı
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İBB'de çalışan işçiler eylemde! İBB'ye sözleşme ve düşük maaş tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç Anonim Şirketleri'nde çalışan işçiler toplu sözleşmelerinin yapılmaması ve düşük maaştan dolayı eyleme geçti. İş bırakan işçiler, Saraçhane'deki bina önünde bekleyişini sürdürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.