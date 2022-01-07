İBB yeni yılda işçi kıyımına devam ediyor! Gazileri de işten çıkardılar

Yerel seçim öncesinde hiç bir işçinin işine son verilmeyeceğine dair söz verilmişti. Ancak İBB yönetiminin CHP'ye geçmesiyle birlikte sözler unutuldu. İşçiler, birer birer kapının önüne konuldu, konulmaya da devam ediliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan’ın konuğu olan işten çıkaran işçiler değerlendirdi.

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