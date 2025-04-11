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İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 20:40
İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 560 milyar TL zarara uğrattığı ihale sürecinin ardından soruşturmada flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme A.Ş.'nin de olduğu 101 şüpheliye ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
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İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
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