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İBB soruşturmalarında 2 tahliye! Pişman olup itirafçı oldular

İBB soruşturmalarında 2 tahliye! Pişman olup itirafçı oldular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 09:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik devam eden terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ve iş adamı Emre Serkan Bayraktar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiler. Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu da öğrenildi. İşte ayrıntıları...
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İBB soruşturmalarında 2 tahliye! Pişman olup itirafçı oldular
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