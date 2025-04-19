19 Nisan 2025, Cumartesi
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İBB soruşturmalarında 2 tahliye! Pişman olup itirafçı oldular
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik devam eden terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ve iş adamı Emre Serkan Bayraktar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiler. Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu da öğrenildi. İşte ayrıntıları...