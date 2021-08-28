İBB otobüs alımındaki bahaneleri! İBB öz kaynaklarıyla neden otobüs almıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her fırsatta yeni otobüs alımı için cumhurbaşkanlığından onay gelmediğini öne sürüyor. AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Özdemir, AK Parti döneminde, otobüs alımının hep belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını hatırlattı. CHP'nin cumhurbaşkanlığını bahane ederek iki buçuk yıldır 1 otobüs bile almadığını söyledi. Özdemir her gün bozulan İETT otobüslerinin bakım ve onarım masrafı için verilen 1 milyar 233 milyon liranın hangi şirkete gittiğini de sordu.

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