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04.10.2019
İBB önünde işçilerin eylemi 38. gününde | Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor
Göreve gelir gelmez binlerce kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu’nun işten çıkardığı işçilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye binası önündeki eylemleri 38. gününde devam ediyor. Haksız şekilde işten çıkarılan vatandaşlar, işlerini geri alana kadar eyleme devam edecekleri mesajını verdi.
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