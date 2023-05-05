İBB doğal gaz faturası neden göndermiyor? İBB faturaları bilinçli mi yollamıyor?

Bedelsiz doğal gaz faturası ile yaklaşık 40 milyar TL vatandaşın cebinde kalacak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu faturaları adreslere göndermediği belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. İBB Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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