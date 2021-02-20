İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar

İBB yönetiminin daha önce 11 ilin Büyükşehir Belediye Başkanları ile yapılan yemekli toplantısında kişi başı 6 bin 395 TL ödemişti. Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İBB’ye ödetmişti. Söz konusu yemeğin bir benzerinin önceki akşam ve bugün Beşiktaş’ta lüks bir otelde yaşandığı iddia edildi. İBB yönetimi bu kez çoğu milletvekili dahi olmayan CHP Parti Meclisi üyelerine ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine ve az sayıda milletvekiline lüks bir otelde eşleriyle birlikte akşam yemeği verdi. Beşiktaş’taki otelin bir gecelik fiyatının bin 800 TL olduğu öğrenildi.