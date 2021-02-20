20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar

İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2021 22:28
İBB yönetiminin daha önce 11 ilin Büyükşehir Belediye Başkanları ile yapılan yemekli toplantısında kişi başı 6 bin 395 TL ödemişti. Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İBB’ye ödetmişti. Söz konusu yemeğin bir benzerinin önceki akşam ve bugün Beşiktaş’ta lüks bir otelde yaşandığı iddia edildi. İBB yönetimi bu kez çoğu milletvekili dahi olmayan CHP Parti Meclisi üyelerine ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine ve az sayıda milletvekiline lüks bir otelde eşleriyle birlikte akşam yemeği verdi. Beşiktaş’taki otelin bir gecelik fiyatının bin 800 TL olduğu öğrenildi.
İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar
İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar
Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'dan farklı değil
"Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'dan farklı değil"
Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
Bakan Soylu'dan flaş sözler: Her darbe...
Bakan Soylu'dan flaş sözler: Her darbe...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklama!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklama!
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
İdlib'e Türkiye'den elektrik verilecek
İdlib'e Türkiye'den elektrik verilecek
Berat Albayrak'tan iftiralara yanıt
Berat Albayrak'tan iftiralara yanıt
MSB'den bayrak değişimi paylaşımı
MSB'den "bayrak değişimi" paylaşımı
Bakan Akar TCG Gür denizaltısını inceledi
Bakan Akar TCG Gür denizaltısını inceledi
Bahçeli'den CHP HDP ve İP'e Gara tepkisi!
Bahçeli'den CHP HDP ve İP'e Gara tepkisi!
Dünyanın konuştuğu o an! Peki neler oluyor?
Dünyanın konuştuğu o an! Peki neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster