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İBB balon belediyeciliği yapıyor tek tek patlatacağız! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 11.05.2021 18:50
Güncelleme:11.05.2021 18:50
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'Halk Ekmek büfeleri engelleniyor' yalanına ilişkin konuşan Kabaktepe, "Bakkalarda bile satabilirsiniz dedik. İBB balon belediyeciliği yapıyor. Tek tek patlacağız" ifadelerini kullandı.
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''İBB balon belediyeciliği yapıyor tek tek patlatacağız''
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