27 Eylül 2023, Çarşamba
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İBB Ayazağa garajını sattı
İETT otobüsleri her gün İstanbullulara kabusu yaşatırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı. İETT'nin en büyük bakım ve onarım atölyesi de olan Ayazağa garajı, hukuksuz bir şekilde özel bir şirkete yok fiyatına satıldı. 50 bin metrekare alanda şimdi lüks sitelerin temeli atılıyor.