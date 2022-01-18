18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi! Müze ifadesi tepki çekince geri adım attı

İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi! Müze ifadesi tepki çekince geri adım attı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2022 10:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 86 yıl sonra camiye çevrilen Ayasofya'yı internet sitesinde müze olarak gösterdi. Belediye sosyal medyadan tepki alınca müze ifadesini kaldırarak yerine Ayasofya-i Kebir Camii yazdı. Gelişmeleri A Haber muhabir Mehmet Nilüfer’in konuğu olan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalif medyaya dolar yağdı!
Muhalif medyaya dolar yağdı!
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Bahçeli’den ’Enes Kara’ açıklaması
Bahçeli'den 'Enes Kara' açıklaması
’’Serçeysen serçeliğini bil kuzgun olma’’
''Serçeysen serçeliğini bil kuzgun olma''
İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi!
İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi!
Kayseri’de 4,9’luk deprem! A Haber olay yerinde
Kayseri'de 4,9'luk deprem! A Haber olay yerinde
PKK’nın kış yapılanmasına darbe
PKK'nın kış yapılanmasına darbe
Bayraktar’dan ABD’li profesöre tarihi yanıt!
Bayraktar'dan ABD'li profesöre tarihi yanıt!
İYİ Parti’de istifalar ne anlama geliyor?
İYİ Parti’de istifalar ne anlama geliyor?
PKK’nın kış yapılanmasına darbe
PKK'nın kış yapılanmasına darbe
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İstanbul’a yeniden kar geliyor!
İstanbul'a yeniden kar geliyor!
Daha Fazla Video Göster