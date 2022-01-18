18 Ocak 2022, Salı
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İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi! Müze ifadesi tepki çekince geri adım attı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 86 yıl sonra camiye çevrilen Ayasofya'yı internet sitesinde müze olarak gösterdi. Belediye sosyal medyadan tepki alınca müze ifadesini kaldırarak yerine Ayasofya-i Kebir Camii yazdı. Gelişmeleri A Haber muhabir Mehmet Nilüfer’in konuğu olan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.