İBB Araştırma Komisyonu Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi

CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini tutmayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçilerin ekmekleriyle oynaması sonrası, İBB Meclisi işçi çıkarmalarıyla ilgili araştırma komisyonu raporu hazırlandı. Raporda işçilerin işe alınım ve mülakat tarihlerine kadar tüm detaylar yer aldı.