Husiler geminin kaçırılma anlarını paylaştı! İsrail’e gemi misillemesi

Yemenli Husiler, Kızıldeniz'de "Galaxy Leader" adlı bir gemiyi ele geçirdiklerini açıklamıştı. Geminin İsrailli bir şirkete ait olduğu belirtilmiş, İsrail'e destek verenlerin aynı sonu beklediği duyurulmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de kargo gemisine el koyduğu o anlara dair görüntüleri yayınladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN