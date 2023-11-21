21 Kasım 2023, Salı
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Husiler geminin kaçırılma anlarını paylaştı! İsrail’e gemi misillemesi
Yemenli Husiler, Kızıldeniz'de "Galaxy Leader" adlı bir gemiyi ele geçirdiklerini açıklamıştı. Geminin İsrailli bir şirkete ait olduğu belirtilmiş, İsrail'e destek verenlerin aynı sonu beklediği duyurulmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de kargo gemisine el koyduğu o anlara dair görüntüleri yayınladı.