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Hüseyin Yayman: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak

Hüseyin Yayman: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 14:07
Güncelleme:22.05.2025 14:20
Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, içerik üreticilerinin haklarını koruma altına alan Dijital Telif Yasası, medya sektörü ve dijital platformlar açısından büyük bir önem taşıyor. Türkiye’de uzun süredir gündemde olan Dijital Telif Yasası’na ilişkin çalışmalar devam ederken, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuyla ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'ye değerlendirdi. Yayman, hazırlıkların sona geldiğini ve tüm paydaşlarla ortak bir anlayış içinde çalıştıklarını belirtti. Yayman'a göre henüz yasa tasarısı tam anlamıyla netleşmemiş olsa da, taslağın kısa süre içinde tamamlanması ve Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Süreçte gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür eden Yayman, haberin fikir ve sanat eseri olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda telifin doğrudan eser sahibine yani gazetecilere ödenmesi gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...
Hüseyin Yayman: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak
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