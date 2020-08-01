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Hülya Koçyiğit'ten bayram mesajı!

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Giriş: 01.08.2020 00:56
Güncelleme:01.08.2020 01:18
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan ve güzelliğiyle adından söz ettiren Hülya Koçyiğit'ten Kurban Bayramı mesajı geldi. A Haber'de ekranlara gelen Memleket Meselesi adlı programın konuğu olan Koçyiğit, "Bu mübarek Kurban Bayramı bütün dünyaya uğurlu gelsin inşallah. Şiddet bitsin, sevgi çoğalsın, birlikte hep beraber şarkılar söyleyebildiğimiz, birbirimizi kucakladığımız, birbirimize seni seviyorum diyebildiğimiz güzel günler getirsin." açıklamasında bulundu. Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Hülya Koçyiğit'ten Kurban Bayramı mesajı geldi. A Haber'de ekranlara gelen Memleket Meselesi adlı programın konuğu olan Koçyiğit, "Mümkünse kurbanımızı daha önceden alıp onu bir müddet besliyoruz daha sonra bir kuruma bağışlıyoruz. Onlar bizim adımıza kesiyor. Önemli olan Allah tarafından kabul edilmesi. Onun dışında bayram sabahı ilk yaptığımız şey mezarlığı ziyarete gitmek. Daha sonra bir öğlen yemeği yapıyorsak ailece hep beraber. Bayramlar bildiğiniz gibi bir araya gelmek birlikte kutlama günleri. Galiba bu bayram arzu ettiğimiz ya da alışkın olduğumuz gibi bir bayram olmayacak. Ama olsun bu geçici bir zaman bunu da atlatacağız inşallah. Bu mübarek Kurban Bayramı bütün dünyaya uğurlu gelsin inşallah. Şiddet bitsin, sevgi çoğalsın, birlikte hep beraber şarkılar söyleyebildiğimiz birbirimizi kucakladığımız, birbirimize seni seviyorum diyebildiğimiz güzel günler getirsin." açıklamasında bulundu.
Hülya Koçyiğit'ten bayram mesajı!
Hülya Koçyiğit'ten bayram mesajı!
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