23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hulusi Akar'dan tatbikat açıklaması: İyi niyet göstergesi olarak NAVTEX'i iptal edebiliriz

Hulusi Akar'dan tatbikat açıklaması: İyi niyet göstergesi olarak NAVTEX'i iptal edebiliriz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2020 21:55
Güncelleme:23.10.2020 21:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirterek, "NATO Karargahı'ndaki Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz ve konuyu takip ediyoruz." dedi. Operasyonların hızla devam ettiğini belirten Akar, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarıdan çıkması gerektiğini belirtti.
Hulusi Akar'dan tatbikat açıklaması
Hulusi Akar'dan tatbikat açıklaması
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanelerinin önemi hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanelerinin önemi hakkında açıklama
MHP'den İYİ Parti'ye Bozkurt tepkisi
MHP'den İYİ Parti'ye "Bozkurt" tepkisi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 5 il hakkında flaş açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 5 il hakkında flaş açıklamalar
Operasyonun başı Meral Akşener!
"Operasyonun başı Meral Akşener!"
Muharrem İnce'den işaret bekliyorlar!
Muharrem İnce'den işaret bekliyorlar!
İslam ümmeti birlik olmalı
"İslam ümmeti birlik olmalı"
Başkan Erdoğan'dan bin yıllık oyunlara darbe
Başkan Erdoğan'dan bin yıllık oyunlara darbe
İYİ Parti'de kriz! Sessizliğini bozdu
İYİ Parti'de kriz! Sessizliğini bozdu
Yüz yüze eğitimde 3. aşama uygulama programı 81 ile gönderildi
Yüz yüze eğitimde 3. aşama uygulama programı 81 ile gönderildi
Daha Fazla Video Göster