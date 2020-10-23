Hulusi Akar'dan tatbikat açıklaması: İyi niyet göstergesi olarak NAVTEX'i iptal edebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirterek, "NATO Karargahı'ndaki Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz ve konuyu takip ediyoruz." dedi. Operasyonların hızla devam ettiğini belirten Akar, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarıdan çıkması gerektiğini belirtti.