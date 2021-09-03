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'Hudut namustur' pankartı açan genç açıkladı: Buğra Kavuncu astırdı

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Giriş: 03.09.2021 01:33
İstanbul'un muhtelif bölgelerine 'Hudut namustur' yazılı pankart asan gençlerden Ahmet Çakmak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Twitter'da 'Vera Çakmak' ismini kullanan genç, videoda "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler." dedi. Gözler İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya çevrildi.
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