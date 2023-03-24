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HÜDA PAR’dan ittifak açıklaması: AK Parti listelerinden seçime katılacağız”

A Haber
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Giriş: 24.03.2023 16:22
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “AK Parti listelerinden seçime katılacağız” ifadelerini kullandı.
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