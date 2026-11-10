Güllü cinayetinde istinaf hamlesi! Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı tahliye istedi

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, mahkûmiyet kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak istinaf mahkemesine başvurdu. Başvuruda Gülter'in tahliyesi talep edilirken, dava dosyasında yer alan “Hadi görüşürüz” sözünün duyulduğu ses kaydının Güllü'ye ait olduğu öne sürüldü. Savunma tarafı, 3,53 promil alkollü olduğu belirtilen Güllü'nün ölümüne ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.