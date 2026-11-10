Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde önemli mesajlar: "İç cephemizi tahkim ediyoruz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma töreninde konuştu. Milli Mücadele'nin tarihimizdeki önemine dikkat çeken Erdoğan, milli iradenin önündeki engellerin kaldırıldığını belirterek, "İstikbalimizi inşa ediyoruz, iç cephemizi tahkim ediyoruz. Terör meselesinin çözümünde önemli mesafe aldık" dedi.