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Dünyanın gözü Antalya'da! COP31'de ikinci gün: Binlerce ziyaretçi bekleniyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın gözü Antalya'da! COP31'de ikinci gün: Binlerce ziyaretçi bekleniyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçinin katılımının beklendiği zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği konuları ele alınıyor. Küresel iklim diplomasisinin merkezi haline gelen Antalya'da, ikinci gün düzenlenecek paneller ve zirveden çıkacak mesajlar merak ediliyor. Peki, bugün hangi paneller gerçekleştirilecek, hangi konular masaya yatırılacak? Zirve alanındaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarıyor.

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