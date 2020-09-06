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Hizmet düşmanlığına devam! CHP'li İBB şimdi de Göztepe Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartını kesti!

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Giriş: 06.09.2020 21:29
Güncelleme:06.09.2020 21:29
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yollarını bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kestiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının; Kadıköy’de Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin yakında açılacağı ifade eden pankartları kaldırdığı öğrenildi.
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