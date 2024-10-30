30 Ekim 2024, Çarşamba
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Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım’dan ilk açıklama: İsrail ile savaşmaya devam edeceğiz

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım’dan ilk açıklama: İsrail ile savaşmaya devam edeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 16:36
Lübnan Hizbullah'ının yeni lideri Naim Kasım, lider seçildikten sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Nasrallah'ın halefi Kasım İsrail'le savaşamaya devam edeceklerini vurgularken "İsrail insanlığın yüz karası" dedi.
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