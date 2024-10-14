Hizbullah'ın saldırısını A Haber'de değerlendirdi: Bana göre bir milat

Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Hizbullah'ın İsrail'e yaptığı saldırıyı A Haber'de değerlendirdi. Başbuğ, "Hizbullah’ın dünkü yaptığı saldırı bana göre bir milat. İsrail zaten en acı günümüz dediği olaylar yaşandı. O cümle boşuna kurulmadı. Bugüne kadar dişe değer gerçekten saldırı dediğin tek saldırısı bu." dedi.

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