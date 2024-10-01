01 Ekim 2024, Salı
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Hizbullah füzeleri Tel Aviv düştü! Korku ve panik…
Terör devleti İsrail’in Lübnan’a karadan girmesinden sonra Hizbullah da karşılık vermeye başladı. Ateşlenen füzeler Demir Kubbe’yi delerek Tel Aviv’e düştü. Bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.