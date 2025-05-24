24 Mayıs 2025, Cumartesi
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Hileli boşanmaya SGK baskını! Haksız alınan aylık iptal ediliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu, yetim aylığı almak için hileli boşanma yoluna gidenlerin peşine düştü. Son 6 ayda 2 bin 400'ün üzerinde hileli boşanma tespit edildi. Her birinin hem aylıkları kesildi hem de bugüne kadar devletten haksız yere aldıkları para faiziyle tahsil edildi. Denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.