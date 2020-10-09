10 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hikmet Genç: Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor

Hikmet Genç: Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2020 23:14
Güncelleme:09.10.2020 23:14
A Haber ekranlarında yayınlanan “Memleket Meselesi” adlı programa konuk olan Hikmet Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sürekli ekibi tarafından kandırıldığını belirten Genç, CHP'li vekillerin ise oturdukları yerden para kazandıklarını ve hiçbir şey üretmediklerini söyledi. Genç ."Hazır bir kitleleri var ve ne yaparsanız size oy veriyor" ifadelerini kullandı.

A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" adlı programa konuk olan Hikmet Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN RAKİBİM" DİYOR AMA ONU KANDIRIYORLAR

Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "siyasi rakibim" olarak tanımlamasına ilişkin "Erdoğan gibi bir dünya liderinin rakibi Kılıçdaroğlu olamaz" diyen Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kandırıldığını söyledi.

DÜNYA'NIN EN KONFORLU İŞİ CHP'DEN VEKİL OLMAK

Dünyanın en konforlu işinin CHP'de milletvekili olmak olduğunu ifade eden Genç, CHP'li vekillerin hem maaş aldığını hem de hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. "Oturdukları yerde gelen her şeyi reddedip, hiçbir şey üretmiyorlar. Hazır bir kitleleri var ve ne yaparsanız size oy veriyor" diyen Hikmet Genç Kılıçdaroğlu'nu defalarca kaldırıldığını söyleyerek uyardığını açıkladı.

FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ KILIÇDAROĞLU'NUN İŞİ

Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki kişilerin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na fotoğraflar göstererek kendisini kandırdıklarını belirten Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Başkanlığına fotoğraflar sayesinde geldiğini belirtti. "Görüntü ve fotoğraflar onun işi" diyen Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun bir politikaya sahip olmadığını ifade etti.

Millet İttifakı yedi parçaya bölünmüş durumda
"Millet İttifakı yedi parçaya bölünmüş durumda"
Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor
Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor
Sınırdaki halk Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ne diyor?
Sınırdaki halk Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ne diyor?
Bakan Koca’dan kritik açıklamalar
Bakan Koca’dan kritik açıklamalar
9 Ekim korona vaka sayıları
9 Ekim korona vaka sayıları
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Bakan Koca'dan Mersin hakkındaki iddialara sert cevap
Bakan Koca'dan Mersin hakkındaki iddialara sert cevap
Aşı çalışmalarında son durum...
Aşı çalışmalarında son durum...
O illerde vaka sayısında rekor düşüş: Bakan Koca 7 ildeki son durumu tek tek açıkladı!
O illerde vaka sayısında rekor düşüş: Bakan Koca 7 ildeki son durumu tek tek açıkladı!
Le Monde’den diplomatik kışkırtma!
Le Monde’den "diplomatik" kışkırtma!
“60 yıllık TV” üzerinden A Haber’e saldırı
“60 yıllık TV” üzerinden A Haber’e saldırı
Aliyev: Kimin tabanlarını yalarsan yala...
Aliyev: Kimin tabanlarını yalarsan yala...
Daha Fazla Video Göster