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Hezimet sonrası küçük ortaklardan üst üste itiraflar! Ahmet Davutoğlu: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti

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Giriş: 31.07.2023 23:41
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve CHP listelerinden 40'a yakın vekil kopararak Türk siyasi tarihinin en büyük tokatçılığını yapan küçük ortaklar yaşanan hezimet sonrası Bay Kemal'e isyan etti. Akşener'in "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" sözleri sonrası bir çıkış da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran ve partisine verdiği 10 milletvekili için Bay Kemal'e teşekkür eden Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." dedi. İşte detaylar...
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