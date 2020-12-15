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Heykelleriyle gündemden düşmeyen CHP'nin taşkın önlemi: Sahile kumdan set çekti

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Giriş: 15.12.2020 11:41
Güncelleme:15.12.2020 11:55
Son dakika haberi... 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken İzmir'i bu kez de sağanak yağış vurdu. Denizin yükselmesiyle sokakların sular altında kalması İzmir'in altyapı sorununu yeniden gündeme getirdi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ise soruna kökten çözüm bulmak yerine yeni taşkınlara karşı önlem amacıyla sahil bandına kumdan set çekti.

İzmir genelinde dün sağanak yağışın ardından yükselen deniz sularının cadde ve sokakları göle dönüştürmesi ile çok sayıda aracın sular altında kaldığı Karşıyaka ilçesinde oturan belediye ekipleri, olası yeni taşkınlara karşı önlem amacıyla sahil bandına kumdan set çekti.

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak, dün gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı.

Bu arada vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Gün içerisinde oluşan tahribatın giderilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ekipler, olası bir taşkına karşı 4 ekip ve 40 personel ile yaklaşık 2 kilometrelik sahil bandına kepçe ile kumdan set çekerek önlem aldı.

CHP'nin taşkın önlemi: Sahile kumdan set çekti
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