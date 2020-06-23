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"Her şey çok güzel olacak" sloganını seçen CHP’li İmamoğlu halkı pişman etti

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Giriş: 23.06.2020 00:52
Güncelleme:23.06.2020 00:52
"Her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle seçimleren giren CHP'li İmamoğlu, verdiği vaatlerden uzak bir yönetim sergiledi. İstanbullunun tepkisini çeken İmamoğlu'nun 1 yıllık sürede indirimden çok zam yapması halkı isyan noktasına getirdi. İşte vatandaşı trol ilan eden İmamoğlu'nun 1 yılda yaptıkları.
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