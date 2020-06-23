"Her şey çok güzel olacak" sloganını seçen CHP’li İmamoğlu halkı pişman etti

"Her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle seçimleren giren CHP'li İmamoğlu, verdiği vaatlerden uzak bir yönetim sergiledi. İstanbullunun tepkisini çeken İmamoğlu'nun 1 yıllık sürede indirimden çok zam yapması halkı isyan noktasına getirdi. İşte vatandaşı trol ilan eden İmamoğlu'nun 1 yılda yaptıkları.