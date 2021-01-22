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Hem büyükşehir hem de yerel belediyeler yetersiz! Ege'nin incisi İzmir'de gecekondu sorunu!

A Haber
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Giriş: 22.01.2021 12:01
Güncelleme:22.01.2021 12:14
İzmir'de 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem kentteki yapı stoğunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Ancak Ege'nin incisi kent, en çok gecekondunun olduğu şehirlerden biri. CHP yönetimindeki İzmir'de hem büyükşehir hem de yerel belediyeler kentsel dönüşümde yetersiz kalıyor. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı, her dönem Doğu ile Batı'yı bir arada barındırdı. Ege'nin parlayan yıldızı olan şehir, yerel yönetimlerin yanlışları yüzünden birçok sorunla boğuşuyor!

Kent 30 Ekim 2020'de 6,6'lık depremle sarsıldı.17 bina yıkıldı, binlercesi de hasar gördü. Sarsıntıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı.



Ayrıca şehir merkezinden birçok fay hattı geçiyor. ancak kentte yerel yönetimlerin kentsel dönüşüme gerekli önemi vermediği için tehlike her an kapıda!

İzmir'de nereye bakarsanız bakın gecekondu var. Kent sakinleri İzmir'e yakışmayan gecekondu ve diğer sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.

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