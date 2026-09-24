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Başkan Erdoğan'ın New York'tan mesajları A Haber’de deşifre edildi: Fon krizi finansal bir tehdit mi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'ın New York'tan mesajları A Haber’de deşifre edildi: Fon krizi finansal bir tehdit mi?

BM 81. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkevi’ndeki açıklamalarını değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, kamuoyunun merak ettiği kritik başlıklara ilişkin önemli detayları paylaştı. Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyundaki "fon krizi" tartışmalarına dair Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi için genel bir risk bulunmadığını, sorumlulardan ise hukuk önünde mutlak hesap sorulacağını vurguladığını aktardı. Erdoğan’ın BM reformu çağrısını hatırlatan Müderrisoğlu, 5 daimi üyenin iradesine teslim olmayan, tüm üyelerin söz sahibi olduğu daha adil bir dünya vizyonunun New York'ta bir kez daha kayda geçtiğini belirtti.

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