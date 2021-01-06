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İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

30 Ekim'de 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrası 117 kişi hayatını kaybetmişti. 'yi sarsan olay sonrası İzmir () Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Sözbilir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 'un batısında bulunan ve 6.8 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olan fayın da tetiklendiğini kaydeden Sözbilir, İzmir'de kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de yıkıma yol açtı. 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, onlarca bina zarar gördü.

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Yıkılan binaların dışında 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede olmak üzere birçok yapıda hasar oluştu.

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin başka fayları tetikleyip, yeni depremlere yol açtığını belirtti. 30 Ekim'den sonra bölgede yaşanan depremleri hatırlatan Sözbilir, şunları söyledi:

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

"Bugüne kadar artçı deprem sayısı 5 bini geçti. Samos'un kuzeyi 6.6 büyüklüğündeki fayın kırıldığı kesim. Çoğunlukla burada yoğunlaştı artçılar. Bunun dışında doğu ve batı kesimlerle Gümüldür tarafında da belli yoğunlaşmalar mevcut.

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Bu aslında, bölgedeki bazı fayların tetiklendiği anlamına geliyor. 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar Samos'un kuzeyinde devam ederken, adanın batısı ve doğusundaki bazı faylarda belli tetiklenmeler gelişti.

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Sismoloji istasyonlarından, özellikle batı kesimindeki kuzeydoğu zonunda belli hatlar boyunca odak mekanizma çözümleri elde edildi. Doğu ve batıdaki depremlerin mekanizmasının, farklı olduğu ortaya çıktı".

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Samos'un batısındaki fayın yarattığı depremlerin Gülbahçe, Tuzla, Seferihisar fayıyla aynı doğrultuda olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Samos'un batısındaki faylar, aslında Gülbahçe, Tuzla, Seferihisar fayının denizdeki karşılığı diyebiliriz.

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Samos'un batısındaki faylar, 6.8 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip. Bu faylar, 1900 öncesi dönemlerde bu tür depremleri üretmiş. Gelecekte de bu tür depremleri, üretme potansiyelleri var" dedi.

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Bundan sonrası için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu, İzmir ölçeğinde özellikle Bayraklı, Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka, İnciraltı, Güzelbahçe ve Ürkmez gibi bölgelerde kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

İzmir için dikkat çeken uyarı: 6,8'lik deprem üretebilen faylar tetiklendi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2017'deki Bodrum depremi ve 30 Ekim 2020'deki yıkıcı depremin, Türkiye'yi çevreleyen denizler altındaki diri fayların da dikkate alınması gerektiğini gösterdiğini hatırlattı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye diri fay haritasının 10 yılda bir yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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