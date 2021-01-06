Bundan sonrası için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu, İzmir ölçeğinde özellikle Bayraklı, Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka, İnciraltı, Güzelbahçe ve Ürkmez gibi bölgelerde kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.