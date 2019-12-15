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15.12.2019
HDP'nin provokasyonuna Bakan Süleyman Soylu'dan sert tepki
TBMM’de devam eden bütçe mesaisinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. İçişleri, Çevre ve Sağlık Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri sırasında, HDP'liler yine provokasyona soyundu. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın hendek operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katliam yaptığı iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki verdi ve tartışma büyüdü. İşte Meclis’teki o anlar…
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