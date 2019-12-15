15 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.12.2019

HDP'nin provokasyonuna Bakan Süleyman Soylu'dan sert tepki

TBMM’de devam eden bütçe mesaisinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. İçişleri, Çevre ve Sağlık Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri sırasında, HDP'liler yine provokasyona soyundu. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın hendek operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katliam yaptığı iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki verdi ve tartışma büyüdü. İşte Meclis’teki o anlar…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HDP'nin provokasyonuna Bakan Soylu'dan sert tepki
HDP'nin provokasyonuna Bakan Soylu'dan sert tepki
CHP'nin işçi kıyımında son perde! Yüz bin kişi...
CHP'nin işçi kıyımında son perde! Yüz bin kişi...
Erdoğan, iki kritik zirveye katılacak
Erdoğan, iki kritik zirveye katılacak
İmamoğlu’ndan yeşil alana veto!
İmamoğlu’ndan yeşil alana veto!
Metroda başörtülü kadına alçak saldırı
Metroda başörtülü kadına alçak saldırı
İlber Ortaylı’dan ‘Nobel’ eleştirisi
İlber Ortaylı’dan ‘Nobel’ eleştirisi
Davutoğlu'nun yeni prensi Günaçar'dan FETÖ dili
Davutoğlu'nun yeni prensi Günaçar'dan FETÖ dili
Davutoğlu'nun yeni gözdesinin babasından 'diploma' videosu
Davutoğlu'nun yeni gözdesinin babasından 'diploma' videosu
FETÖ ağzını babasından almış!
FETÖ ağzını babasından almış!
Bakan Albayrak'tan 'Kayseri' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Kayseri' paylaşımı
Türkiye için değişim başlıyor
"Türkiye için değişim başlıyor"
CHP'nin doğalgaz iddiası havada kaldı
CHP'nin doğalgaz iddiası havada kaldı
Daha Fazla Video Göster