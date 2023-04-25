HDP'nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez'in skandal tehditine A Haber'de sert tepki: Terörist gibi konuşuyor

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken 7'li koalisyonun ortağı HDP'nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez'den tehdit dolu bir açıklama geldi. Seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Düşünmez, "Sandıkları kıracağız, cezaevlerinin kapılarını kıracağız. Yoldaşlarımızı oradan alacağız." ifadelerini kullandı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan, A Haber'de sert tepki gösterdi.

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