02 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'nin gölgesinde kalan İYİ Parti'de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi

HDP'nin gölgesinde kalan İYİ Parti'de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2023 18:55
İYİ Parti'de kazanlar kaynamaya başladı. Partinin ağır toplarından İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa etmişti. HDP'nin 6'lı koalisyona fiilen dahil olmasıyla birlikte milliyetçi geçinen partide bu kez de yumruklar konuştu. Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.
HDP’nin gölgesinde kalan İYİ Parti’de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi
HDP'nin gölgesinde kalan İYİ Parti'de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi
PKK neden kürt siyasetçileri hedef aldı?
PKK neden kürt siyasetçileri hedef aldı?
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi
Kılıçdaroğlu’na seccade göndermesi
Kılıçdaroğlu'na seccade göndermesi
HDP tepkisi: Neyin sözünü verdin?
HDP tepkisi: Neyin sözünü verdin?
Akşener’e sert tepki
Akşener'e sert tepki
Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığına sert tepki
Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığına sert tepki
Bakan Kurum’dan önemli açıklamalar
Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor?
Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor?
11 ilde seçim denetimi
11 ilde seçim denetimi
TBMM bu hafta 27. dönemi tamamlayacak
TBMM bu hafta 27. dönemi tamamlayacak
Kılıçdaroğlu’na Seccade tepkisi
Kılıçdaroğlu'na "Seccade" tepkisi
Daha Fazla Video Göster