HDP’nin gölgesinde kalan İYİ Parti’de yumruklar konuştu! Vekil adayları acımasızca birbirine girdi

İYİ Parti'de kazanlar kaynamaya başladı. Partinin ağır toplarından İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa etmişti. HDP'nin 6'lı koalisyona fiilen dahil olmasıyla birlikte milliyetçi geçinen partide bu kez de yumruklar konuştu. Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.