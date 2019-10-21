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21.10.2019

HDP’li vekil Saliha Aydeniz polise hakaret etti

Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP’li belediye başkanı gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin ardından Kayapınar İlçe Belediyesi'nde aramalarını tamamlayan polis ekiplerine HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz polise hakaret ederek, ‘çete’ dedi. Aydeniz’in hakaretine polis amiri sessiz kalmayarak, "Biz çete değil devletiz. Devletin kanunu neyse onu uyguluyoruz" diyerek Aydeniz’i susturdu.

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