04 Mart 2022, Cuma
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HDP'Lİ Semra Güzel'e soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.