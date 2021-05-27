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HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı!

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Giriş: 27.05.2021 01:39
Güncelleme:27.05.2021 01:44
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı üyelerine yönelik flaş bir çağrıda bulundu. Buldan konuya ilişkin "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı!
HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı!
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